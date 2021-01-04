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Rusya bir bölgeye daha balistik füze yerleştirdi

Rusya bir bölgeye daha balistik füze yerleştirdi
Rusya bir bölgeye daha balistik füze yerleştirdi

Rusya, ABD ile Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) görüşmelerini sürdürürken, başkent Moskova’nın batısındaki bölgeye balistik füze yerleştirdi.

Rusya ile ABD arasında önümüzdeki Şubat ayında sona erecek Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) ile ilgili anlaşmanın uzatılması yönünde görüşmeler sürerken, Rusya ülkenin farklı noktalarına balistik füzeler yerleştirmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, YARS isimli Rus yapımı MIRV termonükleer kıtalararası balistik füzenin Moskova'nın batısındaki Belarus, Ukrayna, Litvanya, Letonya ve Estonya gibi Baltık ülkelerine yakın bir noktada olan Kaluga bölgesindeki Kozelsk şehrine yerleştirildiği duyuruldu.

Savunma Bakanlığı, bölgeye yerleştirilen balistik füzenin nükleer caydırıcılık maksadıyla ve geçtiğimiz sene planlanan program kapsamında bölgeye konuşlandırıldığını açıkladı.

Erhan Altıparmak

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