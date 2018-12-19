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Rusya Büyükelçi Andrey Karlov Demre'de anıldı

Rusya Büyükelçi Andrey Karlov Demre'de anıldı
Rusya Büyükelçi Andrey Karlov Demre'de anıldı

Ankara'da 19 Aralık 2016 tarihinde uğradığı silahlı sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, ölümünün ikinci yıldönümünde Antalya Demre’de anıldı.

Karlov için Antalya Büyükşehir Belediyesince yaptırılan anıtın önünde anma töreni düzenlendi. Andrey Karlov Caddesi'ndeki törene Kaymakam Murat Uz, Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Kranstad Aziz Nikolaos Katedrali'nin Başrahibi Oleg Juk, din adamları, Ruslar ve vatandaşlar katıldı.

Başrahip Oleg Juk ile din adamlarının, Andrey Karlov'a dua ettiği törende, Başkonsolos Rogoza ve Belediye Başkanı Topcu, Andrey Karlov Anıtı'na çelenk koydu. 

Andrey Karlov'un Türk dostu olduğunu ifade eden Başkan Topcu, dostlukları ileri götürmeye çalışacaklarını belirtti. Başkonsolos Rogoza ise, Karlov'un anısını yıllarca Demre'de yaşatmaya çalışacaklarını dile getirdi.
Geçen aralık ayında Demre ile Büyükelçi Karlov'un ata yurdu, kardeş şehir olmuştu.

Talip Demirci
 

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