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Rusya, Çernihiv'de futbol stadyumu ve kütüphaneyi roketle vurdu

Rusya, Çernihiv'de futbol stadyumu ve kütüphaneyi roketle vurdu
Rusya, Çernihiv'de futbol stadyumu ve kütüphaneyi roketle vurdu

Rus ordusunun Ukrayna’nın Çernihiv kentine saldırıları sırasında bir futbol stadyumu ve kentin kütüphanesi roketle vuruldu.

Rusya, Çernihiv’de futbol stadyumu ve kütüphaneyi roketle vurdu - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Çernihiv kentinde futbol stadyumu ve kütüphane vuruldu. Ukrayna ordusuna bağlı Çernihiv Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Viaçeslav Chaus, Rus saldırılarında kentin önemli sivil alanlarının vurulduğunu aktararak, “Yuri Gagarain Stadyumu ve kent kütüphanesi stratejik askeri tesis mi? Çok acı verici ama siviller vuruluyor” dedi.

Çernihiv kentine bağlı yerleşim alanlarına da büyük hasarlar verildiğini belirten Chaus, “Hemen hemen her yerde sivil alanlar vuruluyor. Sadece stadyumlardan veya kütüphaneden bahsetmiyoruz. Okullar, hastaneler ve evler roketlerle vuruluyor” ifadelerini kullandı.

Kentin içme suyu şebekelerinin de saldırılar nedeniyle büyük hasar gördüğünü söyleyen Chaus, “Çernihiv kentinin içme suyu hatlarının neredeyse tamamı vuruldu. Yakın zamanda büyük bir su kriziyle baş başa kalabiliriz” şeklinde konuştu.

Erhan Altıparmak

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