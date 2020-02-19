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Rusya, Çinli vatandaşların ülkeye girişini yasaklıyor

Rusya, Çinli vatandaşların ülkeye girişini yasaklıyor
Rusya, Çinli vatandaşların ülkeye girişini yasaklıyor

Rusya, korona virüsü salgını nedeniyle Çinli vatandaşların geçici olarak ülkeye girişinin yasaklanacağını duyurdu.

Rus yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsü salgını nedeniyle Çinli vatandaşların geçici olarak ülkeye girmesini yasaklayacağını ifade etti. Rusya Başbakanı Mikhail Misuştin tarafından imzalanan kararnameye göre, giriş yasağı Perşembe günü yerel saatle 21.00'de yürürlüğe girecek. Rus hükümeti, Çin'deki "kötüleşen epidemiyolojik durum" nedeniyle harekete geçildiğini belirtti.

Öte yandan Rusya, Çin ve Moğolistan ile kara sınırını kapatarak ve seyahat kısıtlamaları uygulayarak çoğu Çinli ziyaretçinin ülkeye girişini kesmişti.

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