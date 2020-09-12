Rusya, Covid-19 aşısını ülkenin tüm bölgelerine sevk etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adını 'Sputnik V' olarak açıkladığı yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısıyla ilgili Rusya'da çalışmalar devam ediyor. Aşıların geçtiğimiz haftalarda ilk parti üretiminin tamamlanmasından sonra Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko sevkiyat çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Murashko, "Tedarik zincirini test etmek için aşının ilk partileri şimdiden tüm bölgelere gönderildi. İlk aşı örnekleri pazartesi gününe kadar teslim edilecek" şeklinde konuştu.

Rusya tarafından 11 Ağustos'ta tescil edilen ve 15 Ağustos'ta üretimine başlanılan aşı ile ilgili konuşan Murashko, ikinci aşı için klinik çalışmaların tamamlandığını ve testlerin başlatıldığını hatırlattı.

Erhan Altıparmak

