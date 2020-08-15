İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rusya, Covid-19 aşısının üretimine başladı

Rusya, Covid-19 aşısının üretimine başladı
Rusya, Covid-19 aşısının üretimine başladı

Rusya'nın daha önce geliştirdiğini duyurduğu Covid-19 aşısı olan 'Sputnik-V' aşısının üretimine başlandığı açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz hafta açıkladığı 'Sputnik-V' korona virüs aşısının üretimine başlandığını duyurdu. Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen 'Sputnik V' Covid-19 aşısının üretimine resmen başlandığı ifade edildi.

Rusya Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada ilaçla ilgili tüm testlerin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurmuştu. İlacın üretiminden sonra ilk etapta doktorlar üzerinde kullanılacağı ardından ise Rus halkı üzerinde kullanılacağı belirtildi.

Erhan Altıparmak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.