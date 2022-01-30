Rusya Covid-19 salgınında rekor tazeledi: 121 bin 228 vaka

Rusya'da Omicron ve Delta Plus mutasyonları nedeniyle son günlerde vaka sayılarında hızlı bir yükseliş yaşanırken, dün günlük vaka sayılarında ilk kez 100 bin sınırı geçilmişti.

Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi'nin açıkladığı son verilere göre, ülkede bugün de yeni bir rekora imza atıldı. Rusya'da son 24 saatte 121 bin 228 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 11 milyon 737 bin 7'ye yükseldi.

Ülkedeki en yüksek vaka sayısı 24 bin 30 ile başkent Moskova'da kaydedilirken, Moskova'yı 17 bin 833 ile St. Petersburg takip etti. İyileşen kişi sayısının 28 bin 944 olduğu ülkede, toplam iyileşen sayısı da 10 milyon 218 bin 151'e ulaştı.

Can kaybı artıyor

Rusya'da dün 668 olarak açıklanan can kaybı sayısında bugün de düşüş yaşandı. Son 24 saatte Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 617 olurken, toplam can kaybı da 330 bin 728'e yükseldi. Ülkede en fazla ölüm 65 ile St. Petersburg'ta kaydedilirken, Moskova'da ise 36 kişi yaşamını yitirdi.

Erhan Altıparmak

