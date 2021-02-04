Rusya, Dağlık Karabağ'da havadan kontrollere başladı

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım tarihinde imzalanan ateşkes anlaşmasından sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında 11 Kasım 2020'de, Dağlık Karabağ'da Ortak Gözlem Merkezi'nin kurulması için video konferans yolu ile mutabakat imzalanmıştı. Geçtiğimiz hafta resmi açılışı yapılan merkezin havadan da kontrollere başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı yayınladığı görüntülerle birlikte Rus askerlerinin insansız hava aracı (İHA) ile denetimlere başladığını duyurdu. Rusya tarafından yapılan açıklamada, Türk ve Rus Ortak Gözlem Merkezi'nde görev yapan Rus askerleri tarafından Dağlık Karabağ'daki ihtilaflı bölgede Rus yapımı Forpast ve Orlan 10 tipi İHA'lar kullanılarak denetimler yapıldığı ifade edildi.

Erhan Altıparmak

