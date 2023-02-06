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Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Rusya Devlet Başkanı Putin, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmede, Rusya'nın Türkiye'ye arama kurtarma ve afetle mücadele alanında yapacağı desteklere ilişkin de bilgi verdi.

Hülya Keklik
 

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