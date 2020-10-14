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Rusya Devlet Başkanı Putin: 'İkinci Covid-19 aşısı tescil edildi'

Rusya Devlet Başkanı Putin: 'İkinci Covid-19 aşısı tescil edildi'
Rusya Devlet Başkanı Putin: 'İkinci Covid-19 aşısı tescil edildi'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın ikinci korona virüs aşısının tescil edildiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telekonferans yoluyla hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda ülkenin ikinci korona virüs aşısı için tüm çalışmaların ve tescil işleminin gerçekleştirdiğini duyurdu. Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısından sonra ikinci korona virüs aşısı EpiVakKorona'nın da tescil edildiğini söyleyen Putin, üçüncü aşının da yakında tescil edileceğini bildirdi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Putin'e aşı geliştirme süreci ile ilgili bilgiler aktararak yakın gelecekte aşının 60 bin doz üretimini hedeflediklerini aktardı. Rusya'nın tescil edilen ikinci aşısının 100 gönüllü üzerinde klinik deneylerinin yapıldığı, 1 Ocak itibarıyla ilk 40 bin gönüllüye yapılarak aşının yaygınlaştırılacağı belirtildi.

Erhan Altıparmak
 

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