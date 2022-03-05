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Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail Başbakanı Bennet ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail Başbakanı Bennet ile görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail Başbakanı Bennet ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Naftali Bennet, Kremlin Sarayı’nda, Ukrayna’daki durumu değerlendirmek için bir araya geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına karşı birçok ülke liderinin tepkileri devam ederken, İsrail Başbakanı Naftali Bennet'in Moskova'ya geldiği öğrenildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile İsrail Başbakanı Naftali Bennet'in Kremlin Sarayı'nda Ukrayna'daki durum çerçevesinde bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, “Görüşme Ukrayna'daki durum çerçevesinde gerçekleşiyor” dedi. Gazetecilerin, Putin ve Bennet'in görüşmeden sonra bir basın toplantısı yapıp yapmayacağına dair sorusunu Sözcü Peskov, “Hayır. Böyle bir planlama yapılmadı” şeklinde yanıtladı.

Erhan Altıparmak

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