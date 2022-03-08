Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail Başbakanı Bennett ile Ukrayna'daki durumu görüştü

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılar 13'üncü gününe girerken, savaşın sona ermesi için diplomatik girişimler sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Kremlin Sarayı'nda yüz yüze görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett bu kez telefonda görüştü.

Kremlin Sarayı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Rusya'nın Donbass'ı korumak için devam eden özel askeri operasyonuyla bağlantılı olarak gelişen durumun çeşitli yönleri tartışıldı. Vladimir Putin, Rus heyeti ile Ukrayna makamlarının temsilcileri arasında 7 Mart'ta Belarus'ta gerçekleşen üçüncü tur müzakerelere ilişkin değerlendirmelerini paylaştı" denildi.

Erhan Altıparmak