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Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ocak ayının ilk günlerinde Türkiye’ye resmi ziyarette bulanabileceğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Recep Tayyip Erdoğan ile TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere Ocak ayında Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Son telefon görüşmelerinden birinde Putin ve Erdoğan, 2020 Ocak ayının ilk 10 gününde, TürkAkım Projesi'nin yüzey bölümünün hazır olacağı konusunda anlaştılar. Putin'in Türkiye'ye potansiyel ziyaretini de görüştüler. Bu ziyaret şu anda planlanıyor" dedi. Peskov, ziyaretin tarihi ile ilgili ise net bilgi vermedi.

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