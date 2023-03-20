Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi görüşmesi 4,5 saat sürdü



Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında gerçekleştirilen gayriresmi görüşme 4,5 saat sürdü. Rus basınında yer alan haberlerde, görüşmede Ukrayna'daki kriz başta olmak üzere önemli konuların ele alındığı ifade edildi. Putin ve Xi arasındaki resmi görüşme yarın TSİ 15.00'te Kremlin Sarayı'nda gerçekleşecek.

Erhan Altıparmak



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