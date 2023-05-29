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Rusya Devlet Başkanı Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. İki lider yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda işbirliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı.

Hülya Keklik
 

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