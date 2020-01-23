Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'de

Yahudilerin uğradığı soykırımın her yıl anıldığı İsrail'de 4 yıldır gerçekleştirilen Dünya Holokost Forumu'nın bu yıl beşincisi gerçekleşecek. Birçok dünya liderinin katılacağı foruma Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'de katılmak için İsrail'in başkenti Moskova'dan hareket ederek Tel Aviv'e ulaştı. Putin'in İsrail'de Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile görüşme yapacağı açıklandı. Putin, Netanyahu ile biraraya geldi.

Rus basını Putin'in ayrıca Filistin'i ziyaret edeceği ve burada temaslarda bulunacağını belirtirken Kremlin'den henüz bu programa dair resmi bir açıklama gelmedi. ABD'nin Başkan Yardımcısı Mike Pence'te 5. Dünya Holocaust Forumu'na katılmak üzere İsrail'e ulaştı. Putin ile Pence'in bu forumda görüşme yapıp yapmayacağı konusunda herhangi bir bilgiye ulaşılmadı.

Erhan Altıparmak