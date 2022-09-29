Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: 'Tek kutuplu hegemonya amansız bir şekilde çöküyor'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'nden ayrılan ülkeler tarafından oluşturulan Bağımsız Devletler Topluluğu'na (BDT) bağlı ülkelerin güvenlik teşkilat liderleri ile çevrimiçi toplantı gerçekleştirdi.

Açıklamalarında Batılı ülkelere yüklenen ve dünyada tek kutuplu hegemonyanın çöküşte olduğunu savunan Putin, "Her zaman olduğu gibi, gündeminizde ülkelerimizin iç ve dış tehditlerden korunmasına yönelik çeşitli konular yer alıyor. Modern koşullarda bunlar azalmıyor aksine uzun süredir artan çatışmalar yeni zorluklara neden oluyor. Daha adil bir dünya düzeni oluşturma yolunda zorlu bir sürece tanık oluyoruz. Buna yüzeysel problemler eşlik ediyor. Tek kutuplu hegemonya amansız bir şekilde çöküyor, bu Batı'nın kategorik olarak katlanmayı reddettiği nesnel bir gerçeklik ve bunun sonuçlarını görüyoruz. Uluslararası ilişkilerden ekonomiye, kültürden spora kadar her alanda geçmişe bağlı kalan ve dikte politikası izlemeye çalışan bu kötü şöhretli kolektif Batı, giderek daha fazla yeni sorun ve krizlere neden oluyor" dedi.

Konuşmalarından önemli satır başları

"Batı renkli ve kanlı devrimleri kışkırtmaya hazır"

"Baskılara rağmen Rusya-BDT ilişkileri gelişiyor"

"BDT ülkelerinin sınırlarında tehditler var"

Erhan Altıparmak

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