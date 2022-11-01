Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: 'Türkiye'de hızlıca gaz merkezi oluşturabiliriz'

Rusya'nın Soçi kentinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da katılımıyla üçlü zirve gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu toplantı sonrası güncel konulara dair basın toplantısı düzenledi. Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış sağlanması için gerçekleştirdikleri üçlü zirve ile ilgili konuşan Putin, "Burada bu belgenin ana bileşenleri hakkında konuşmak için erken.

Çünkü bu hâlâ bir uzlaşma meselesi. Bu uzlaşma taraflar isterse bizim de aracılığımızla her iki tarafın ulaşması gerekiyor. Bu temelde, her iki tarafla görüşerek ilerlemeye hazırız. Bu temasların, bu görüşmelerin, bu istişarelerin devam edeceği konusunda anlaştık. Barış anlaşması için henüz konuşmak için çok erken. Sınırların belirlenmesi en önemli konu. Bugün bunu çok konuştuk ve genel olarak bir yol bulundu ancak bazı ön koşullar var.

Dağlık Karabağ'da sınırların oluşturulması için desteğe hazırız" dedi. Rusya'da, kısmi seferberlik celp süresinin tamamlandığını ancak sürecin kesin tamamlanması öncesi hukukçularla görüşme yapacağını belirten Putin, "Savunma Bakanlığı seferberlik sürecinin tamamlandığını açıkladı. Bunun (sürecin) tamamlandığına dair kararnameye ihtiyaç olup olmadığını hukukçularla görüşeceğim" ifadelerini kullandı.

"Tahılın belki yüzde 5'i en yoksul ülkelere ulaştırıldı"

Açıklamalarında tahıl anlaşmasına katılma nedenlerini açıklarken bu anlaşmanın asıl amacının yoksul ülkelere tahıl ulaştırılması olduğunu belirten Putin, Ukrayna'dan çıkan tahılın en fazla yüzde 5'inin yoksul ülkelere ulaştırılabildiğine dikkat çekerek, "Bunu tam da en yoksul ülkelerin çıkarları için kabul ettik. Son saatlerin ve son günlerin verilerini hatırlamıyorum ama şöyle görünüyor, tahılın yüzde 34'ü Türkiye, yüzde 35 ve hatta biraz daha fazlası Avrupa Birliği ve sadece yüzde 3-4'ü, belki yüzde 5'i en yoksul ülkelere ulaştırıldı" dedi. Putin ayrıca ülkesinin tahıl anlaşmasından çekilmediğini anlaşmayı sadece askıya aldığının da altını çizdi.

Erhan Altıparmak



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