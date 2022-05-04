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Rusya, Dinyeper Nehri üzerindeki köprüyü vurdu

Rusya, Dinyeper Nehri üzerindeki köprüyü vurdu
Rusya, Dinyeper Nehri üzerindeki köprüyü vurdu

Rus ordusu, Ukrayna’nın Dnipro kentinde bulunan Dinyeper Nehir üzerindeki kara ve demiryolu olarak kullanılan köprüyü vurdu. Saldırı anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

Rusya, Dinyeper Nehri üzerindeki köprüyü vurdu - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor, Rus ordusu, Ukrayna'nın Dnipro kentinde bulunan Dinyeper Nehir üzerindeki kara ve demiryolu olarak kullanılan köprüye füze saldırısı düzenledi. Saldırı anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınırken, saldırı anında köprü üzerinde araçların seyir halinde olduğu görüdlü. Saldırıdaki can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ukrayna Demiryollar Şirketi Genel Müdürü Oleksandr Kamyshin yaptığı açıklamada, Rus ordusu tarafından düzenlenen füze saldırılarında tren yolu hattının tamamen zarar gördüğünü duyurdu. Rus ordusunun saldırılarında ayrıca, ana yolların ve şehrin altyapısının da hasar gördüğü açıklandı.

Ukrayna basını, Rus ordusunun saldırılarını aralıklarla sürdürdüğünü ve kent yönetiminin saldırıların ardından kesin hasar konusunda kamuoyunu bilgilendireceğini aktardı.

Erhan Altıparmak

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