Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko: 'Türkiye'de gaz merkezinin kurulmasını umuyoruz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önerisinden sonra Türkiye ile Rusya arasında görüşmelerine başlanan Türkiye'de gaz merkezi oluşturma girişimiyle ilgili Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alensakdr Gruşko açıklamalarda bulundu. Bu projenin hayata geçirilmesindeki faydalardan bahseden Gruşko, "Doğalgaz merkezi kesinlikle net bir fikir. Hayata geçirileceğini umuyoruz. Kısacası hem gaz üreten ülkeler hem de tüketiciler dahil herkesin çıkarına olacak. Elbette doğalgaza gerçekten ilgi duyan kesimler rasyonel tutum sergilerse" ifadelerini kullandı.

ABD ve batılı ülkeler tarafından yeşil enerjiye geçişe dair açıklamaları 'hayalperestlik' olarak yorumlayan Gruşko, "Rasyonel düşünen tüm ekonomistler en temiz karbon yakıtı olarak gazın geçici de olsa yıllarca ana enerji kaynağı olarak kalacağını biliyor. Bu nedenle arz istikrarı, talep istikrarı, transit istikrarı, işlemlerin hissedildiği yasal iklim istikrarı ve enerji stratejilerinin öngörülebilirliği gibi yıllardır yaptığımız şeyler üzerine düşünmemiz gerekiyor" dedi.

Erhan Altıparmak



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