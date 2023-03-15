Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'ABD, çatışmaya neden olacak olayları anlamıyor olamaz'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve ABD arasındaki insansız hava aracı (İHA) gerilimiyle ilgili açıklama yaptı. Olaydan ABD'yi sorumlu tutan Lavrov, "Küresel güvenlik açısından dünyanın en büyük iki nükleer gücü olarak görülen iki devlet arasında çatışmaya neden olabilecek her tür olay her zaman çok ciddi riskler taşır. ABD bunu anlamıyor olamaz" dedi. Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü saldırılar sırasında Karadeniz üzerindeki uçuşların kısıtlandığını da hatırlatan Lavrov, "ABD, özel askeri harekatın başlamasından sonra Rus ordusunun, Karadeniz'in belirli yerlerinde ABD ve diğer ülkelere ait tüm hava araçlarının kullanımının kısıtlanmasını görmezden geliyor" ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Hindistan'daki bir toplantıda bir araya geldiğini ve Blinken'in kendisine "Stratejik istikrarla ilgilenen ülkelerin sorumluluk alması gerektiğini" söylediğini belirten Lavrov, "Ancak sözleriyle eylemleri uyuşmuyor" diye konuştu.

Rusya reddetmişti

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İHA'nın Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü askeri operasyon bölgesine ve Kırım açıklarına doğru ilerlediğini belirtilerek, "İHA uçuşu, özel askeri harekat amacıyla kurulan hava sahasının kullanımına yönelik geçici rejim alanı sınırları ihlal edilerek ve aktarıcılar kapalı şekilde gerçekleştirildi" denilmişti.

ABD'ye ait İHA'nın "davetsiz misafir" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Davetsiz misafirin kimliğini tespit etmek için görev başındaki hava savunma güçlerine bağlı uçaklar havalandırıldı. Saat 09.30 (TSİ), sıralarında yapılan keskin manevra sonucunda MQ-9 insansız hava aracı irtifa kaybederek kontrolsüz uçuşa geçti ve suya düştü. Rus savaşçılar havada silah kullanmadı, ABD insansız hava aracıyla temas kurmadı, güvenli bir şekilde hava sahasına döndü" ifadeleri kullanılmıştı.

İHA krizi

ABD tarafından yapılan açıklamada, MQ-9 Reaper tipi İHA'nın Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında görev yaptığı sırada Rusya'ya ait 2 Su-27 savaş uçağı tarafından önleme yapıldığı ifade edilmiş, önleme sırasında uçaklardan birinin İHA'ya çarptığı belirtilmişti. Çarpma nedeniyle pervanesinde hasar meydana gelen İHA'nın ABD kuvvetleri tarafında Karadeniz'e düşürüldüğü açıklanmıştı.

Erhan Altıparmak



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.