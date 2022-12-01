Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'ABD ve NATO, Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan müdahil oldu'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'da güvenlik meseleleriyle ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi. Ukrayna meselesinden enerji ve gıda krizine kadar birçok konuda düşüncelerini aktaran Lavrov, özellikle Ukrayna'ya destek vererek Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması önerisini getiren batılı ülkelere tepki gösterdi.

Böyle bir kararın kendilerini ilgilendirmediğini belirten Lavrov, "Tavan fiyatın ne olacağı bizi ilgilendirmiyor. Ortaklarımızla doğrudan görüşmeye devam edeceğiz. Çin, Hindistan, Türkiye ve diğer büyük alıcılarımızla ne zaman müzakere etsek, hem şartlar, hem hacim hem de fiyat açısından her zaman bir çıkar dengesi unsuru gözetiliyor" dedi.

Bu kararın üretici ve tüketici arasındaki çıkarlara bakılmadan sadece Rusya'nın cezalandırılması için alınmak istendiğini de vurgulayan Lavrov, "Bu birilerini cezalandırmak isteyenlerin değil, üretici ve tüketici arasında karşılıklı olarak kararlaştırılmalıdır. Bugün petrolden daha fazla gelir elde etmek değil, neo sömürgeci yöntemlere dayanmayan bir sistem inşa etmeye çalışıyoruz. Bunu BRICS'teki (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ortaklarımızla yapıyoruz. ŞİÖ (Şanghay İşbirliği Örgütü) ve AEB (Avrasya Ekonomik Birliği) ile birlikte yapıyoruz. Çin, İran, Hindistan ve diğer ülkelerle ikili ilişkiler üzerinden yapıyoruz" dedi.

Erhan Altıparmak



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