Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 'ABD'nin Avrupa sınırındaki faaliyetleri Rusya'yı tehlikeye atıyor'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ABD'nin, Rusya'nın Avrupa sınırında askeri faaliyet yürüttüğünü söyledi. Lavrov, Portekiz basınına verdiği röportajda, ABD'nin askeri faaliyetlerinin Rusya'nın güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti. Lavrov ABD'nin bölgedeki stratejisini eleştirerek, “ABD, söz konusu faaliyetleri yürüterek bölgedeki silahlanma yarışını yumuşatmak yerine, daha çok askeri güç kullanılmasını teşvik ediyor ve bir soğuk savaş olmaması durumundan faydalanmaya çalışıyor” şeklinde konuştu.

“Avrupa'nın güvenliği, okyanus ötesi ülkeden gelen yıkıcı politikalara esir oluyor"

Avrupa'nın güvenliğinin tehdit altında olduğunu vurgulayan Bakan, “Avrupa'nın güvenliği, okyanus ötesi ülkeden gelen yıkıcı politikalara esir oluyor" dedi.

Bölgedeki Ukrayna krizine de değinen Lavrov, krizin ABD'nin jeopolitik oyunları ve Avrupa Birliği (AB) bürokrasinin körlüğü sonucu ortaya çıktığını belirtti.