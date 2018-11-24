İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 'ABD'nin Avrupa sınırındaki faaliyetleri Rusya'yı tehlikeye atıyor'

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 'ABD'nin Avrupa sınırındaki faaliyetleri Rusya'yı tehlikeye atıyor'
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 'ABD'nin Avrupa sınırındaki faaliyetleri Rusya'yı tehlikeye atıyor'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Rusya sınırında tehlikeli sonuçlara yol açabilecek askeri faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ABD'nin, Rusya'nın Avrupa sınırında askeri faaliyet yürüttüğünü söyledi. Lavrov, Portekiz basınına verdiği röportajda, ABD'nin askeri faaliyetlerinin Rusya'nın güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti. Lavrov ABD'nin bölgedeki stratejisini eleştirerek, “ABD, söz konusu faaliyetleri yürüterek bölgedeki silahlanma yarışını yumuşatmak yerine, daha çok askeri güç kullanılmasını teşvik ediyor ve bir soğuk savaş olmaması durumundan faydalanmaya çalışıyor” şeklinde konuştu.

“Avrupa'nın güvenliği, okyanus ötesi ülkeden gelen yıkıcı politikalara esir oluyor"
Avrupa'nın güvenliğinin tehdit altında olduğunu vurgulayan Bakan, “Avrupa'nın güvenliği, okyanus ötesi ülkeden gelen yıkıcı politikalara esir oluyor" dedi.
Bölgedeki Ukrayna krizine de değinen Lavrov, krizin ABD'nin jeopolitik oyunları ve Avrupa Birliği (AB) bürokrasinin körlüğü sonucu ortaya çıktığını belirtti.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.