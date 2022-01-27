Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Ana konularda ABD'den olumlu cevap yok'

ABD ve NATO'nun Rusya'nın güvenlik garantileri teklifine dair yanıtı dün akşam yazılı olarak iletmesinin ardından Moskova'da hareketli saatler yaşanıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve NATO'nun yazılı cevabını sunduğunu hatırlatarak, "Birimler arası koordinasyondan sonra Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor sunacağız ve sonraki adımlarımıza Başkan Putin karar verecek" dedi.

Rusya'nın sunduğu taslaktaki ana taleplere olumlu bir cevap alamadıklarını belirten Lavrov, "Yanıtın içeriğine gelince, ciddi bir görüşme gerçekleşmesi için ikincil konularda güven veren bir yaklaşım var. Ancak ana konuya olumlu bir yanıt yok" ifadelerini kullandı. Gazetecilerin, ABD'nin yanıtının kamuoyuna açıklanıp açıklanmayacağı ile ilgili sorusuna yönelik Lavrov, ABD ve müttefikleriyle yanıtın gizli kalması yönünde anlaştıklarını söyledi.

Erhan Altıparmak