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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Avrupa'dan hiçbir yere gitmiyoruz'

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Avrupa'dan hiçbir yere gitmiyoruz'
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Avrupa'dan hiçbir yere gitmiyoruz'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'ya ılımlı mesajlar vererek, "Avrupa'dan hiçbir yere gitmiyoruz. Avrupa ile AB birbiriyle karıştırılmamalı” dedi.

Rusya ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki gerilim devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Finlandiyalı mevkidaşı Pekka Haavisto ile başkent Moskova'da yaptığı görüşmede Avrupa'ya ılımlı mesajlar verdi. Önceki açıklamalarında AB ile Rusya'nın ilişkilerini koparabileceğini ifade eden Lavrov, "Avrupa'daki durumla birazcık olsun ilgili herkesin bileceği gibi AB ile ilişkilerdeki kopma süreci yıllardır devam ediyor. AB ilişkileri sürekli olarak koparıyor. Her türlü gidişata hazır olmalıyız. Seçim AB'nin ilişkilerin yeniden inşa edilmesi ve ilişkileri koparan eylemleri tersine çevirmenin gerektiğine karar verirse biz de buna hazır olacağız” dedi.

“Avrupa ile AB birbiriyle karıştırılmamalı”

Rusya-AB arasındaki ilişkilerin kötü olmasının suçunu Brüksel'e atan Lavrov, “Avrupa ile AB birbiriyle karıştırılmamalı. Avrupa'dan hiçbir yere gitmiyoruz. Avrupa'da birçok dostumuz, benzer görüşlere sahip olduğumuz taraflar var. Onlarla karşılıklı olarak faydalı ilişkilerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Erhan Altıparmak

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