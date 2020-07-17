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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycan'ın yeni Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycan'ın yeni Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycan'ın yeni Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan’ın yeni Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, sınır çatışmaları ve Karabağ sorunu konuşuldu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan'ın yeni Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, Ermenistan ile olan sınır çatışmaları ve Karabağ sorunu konuşuldu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada Bakan Lavrov'un mevkidaşı Bayramov'u yeni görevi nedeni ile tebrik ettiği aktarılırdı. Bakanlık, görüşmede ikili ilişkiler, stratejik ortaklık, Ermenistan ile olan sınır çatışmaları ve Karabağ sorununun görüşüldüğünü açıkladı.

Şehriyar İmanbeyli
 

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