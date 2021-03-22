Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 3 günlük Uzakdoğu temasları kapsamında ziyaret ettiği Çin'in Guilin kentinde Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Bakanlar, Rusya ve Çin arasındaki ABD ile ilişkiler hakkında birbirlerini bilgilendirdiler. Ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kurumlarla etkileşim, Afganistan'daki son durum, Myanmar ve İran Nükleer Anlaşması (JCPOA) dahil olmak üzere dünya gündemindeki bir dizi güncel meseleyi tartıştılar” ifadelerine yer verildi.

Görüşmede Çinli mevkidaşı Wang Yi'ye hitaben Lavrov, “Bizi Çin'in bu muhteşem köşesine davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Korona virüs salgınına rağmen sadece telefon ve çevrimiçi değil, yüz yüze de iletişim kurmamız çok güzel. Eylül 2020'de sizi Moskova'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk ve şimdi Çin'in harika bir köşesindeyiz. Çinli dostlarımızın bizi sadece başkent Şangay'a değil çeşitli şehirlere de davet etmesi güzel bir gelenek haline geldi” dedi.

Lavrov'un Bakan Wang Yi ile görüşmesinin yarın da devam edeceği ifade edilirken, Lavrov bir sonraki gün Güney Kore'nin başkenti Seul'u ziyaret edecek. Lavrov'un Güney Kore'deki temaslarının ardından 25 Mart'ta Rusya'ya geri dönmesi planlanıyor.

Erhan Altıparmak

