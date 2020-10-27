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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov karantinaya alındı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov karantinaya alındı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov karantinaya alındı

Yunanistan’daki temasların ardından ülkesine dönen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un karantinaya alındığı açıklandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Covid-19 testi pozitif çıkan bir kişi ile temasa geçmesinin ardından evde karantinaya alındığı duyuruldu. Son olarak Yunanistan'da bir dizi temaslarda bulunan Lavrov'un karantinaya alınması nedeniyle önümüzdeki günlerde yapılması planlanan toplantı ve programların iptal edildiği ifade edildi. Lavrov'un temas ettiği pozitif hastanın kimliği açıklanmazken, testi pozitif çıkan kişinin Yunanistan'dan mı, Rusya'dan mı olduğu ülkede merak konusu oldu.

Erhan Altıparmak

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