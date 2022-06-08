Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Tahılların limanlardan çıkması için Zelenski'nin sadece talimat vermesi gerekiyor'

Bakan Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ankara'da bir araya geldi. Gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen toplantının ardından Lavrov basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rusya tarafının Ukrayna tahıl ürünlerinin sevkiyatıyla ilgili üzerine düşen adımları attığını belirterek, “Biz her gün tahıl koridorlarını açmaktayız. Ukrayna limanlarından çıkan gemilerin güvenliğini her şekilde sağlamaya hazırız. Bunu Türk mevkidaşlarımızla el ele yapmaya hazırız. Zelenski'nin açıklamalarına bir bakın. Kategorik bir şekilde mayınsızlaştırma faaliyetlerine karşıydı. Bu problemle ilgilenmek istemediğini açık açık, söylüyor. Top onlarda problem bizde değil. Dün ve bugün görüştüğümüz, konuştuğumuz konuları uygulamakta kararlıyız” diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Rusya Devlet Başkan Putin'in görüşme ihtimaline ilişkin Lavrov, “Zelenski görüşme için görüşme, toplantı için toplantı istiyor. Tutumu da sürekli değiştiriyor. ‘Ruslar önce 24 Şubat öncesi konuma gelsin. Askeri güçlerini çeksin. Ondan sonra görüşeceğim' diyor. Bu yapıcı bir yaklaşım değil. 29 Mart'ta Ukrayna heyeti İstanbul'da başka bir şey söyledi. Fikirlerindeki değişikliklere tanık oluyoruz. Dediğim gibi 2 aydır top Ukrayna tarafında. Nisan ayının ortasından bu yana defalarca tutumlarını değiştirdiler. İstanbul'da birtakım sözler verdiler gerekli adımların atılması konusunda. Nisan ayının ortasında biz kendi taslağımızı verdik. Yazılı taslak hazırladık. O zamandan bu yana bir cevap alamadık” açıklamasında bulundu.

“Suriye meselesiyle ilgili iş birliğimize devam edeceğiz”

Suriye meselesiyle ilgili 2019 senesinde bir mutabakat zaptı imzalandığını hatırlatan Lavrov, terör örgütlerini ve terör tehdidini ortadan kaldırmak için bir belge imzalandığını ve bu belgelerde yazan tüm hedeflerin paylaşıldığını söyledi.

Türkiye'nin dış güçler tarafından sınırlarında oluşturulan tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate aldıklarının altını çizen Lavrov, “ABD gayrimeşru bir şekilde orada birtakım örgütü besliyor. Biz buradaki hassasiyetlerinizi anlıyoruz çünkü Rusya'yla ilgili de dış aktörler aynı faaliyetlerde bulunuyordu. Çok iyi biliyorsunuz bu tehditlerin sınırlarımıza dayandığını. Suriye meselesiyle ilgili iş birliğimize devam edeceğiz. Anayasa Komitesi'nin çalışmaları yavaş gitse de yine hükümeti temsil eden heyet ve muhalefeti temsil eden heyet daha yapıcı olmaya çalışıyor. Onları bu konuda teşvik etmeye çalışıyoruz fakat batılı partnerlerimiz, ABD'li partnerlerimiz ‘hiçbir şekilde Esad Rejimi Suriye'yi yönetirken biz herhangi bir şekilde uyguladığımız kısıtlamaları kaldırmayacağız' şeklinde açıklamalar yaptılar. Oradaki sosyo-ekonomik problem artıyor. Uluslararası toplum bu problemleri çözmek yerine oradaki şartları daha da ağırlaştırıyor. Halbuki Suriye Arap Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını sağlamaları lazım” değerlendirmesinde bulundu.

“Tahılların limanlardan çıkması için Zelenski'nin sadece talimat vermesi gerekiyor”

Ukrayna'daki hedeflerinin çok açık olduğunu ekleyen Lavrov, “Oradaki vatandaşları neo -nazi rejimi baskısından kurtarmak istiyoruz. Tahıllarla ilgili herhangi bir engel oluşturmuyoruz. Tahılların limanlardan çıkması için Zelenski'nin sadece talimat vermesi gerekiyor” dedi.

Mevlüt İşli - Cem Geçim

