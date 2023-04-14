Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Türkiye ve Suriye ilişkilerinin düzelmesi bölgedeki durumu değiştirecek'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Özbekistan'ın başkenti Semerkand'da, Afganistan'a komşu ülkelerin dışişleri bakanları ile yapılan toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Bölgesel konuları değerlendirirken Türkiye ile Suriye ilişkilerine değinen Lavrov, Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakan Yardımcıları arasında Moskova'da düzenlenen toplantıyı hatırlattı. Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanları'nın bir araya gelmesi için müzakerelerin sürdüğünü hatırlatan Lavrov, "Bu toplantı formatının teşviki hepimizin ortak çıkarına" dedi.

Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanları'nın arasında yapılacak bir görüşmenin gerekli olduğuna vurgu yapan Lavrov, "Türkiye ve Suriye arasında somut bir görüşme başlatmak artık gerekli. Bu çok önemli bir görüşme olur. Bu, bölgedeki durumda önemli değişiklikler yapacak. Bunu her türlü teşvik etmeye ve desteklemeye hazırız. Toprak bütünlüğü ilkelerini, bu 4 ülkeden hiçbiri tartışmıyor. Bu da diyaloğu uzman düzeyinden dışişleri bakanları düzeyine çıkarmamız için iyi koşullar oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Erhan Altıparmak

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.