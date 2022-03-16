Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Ukrayna'da Rusya Federasyonu'na tehdit oluşturan hiçbir silah olamaz'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ve İsrail'in arabuluculuk için teklif sunmasını değerlendiren Lavrov, “Rusofobik oyun oynamayı ve mevcut krizin temel nedenlerini reddeden, Rusya'nın temel ulusal çıkarlarını ve meşru çıkarlarının söz konusu olduğunu anlayan, ayrıca bu savaşa dahil olmayan ülkelerin tekliflerine elbette olumlu bakıyoruz. Bu ülkeler arasında İsrail ve Türkiye de var” dedi.

Batılı ülkeleri kastederek başka ülkelerin de böyle bir girişimde bulunduğundan bahseden Lavrov, “Elbette bu öneriyi sunan başka ülkeler de var. Ancak Rusya'ya yönelik eşi görülmemiş yaptırımlara dahil olan ve Rus halkını Rus hükümetine karşı kışkırtma amacını doğrudan ortaya koyan ülkelerin arabuluculuk teklifleri sunması biraz tuhaf” ifadelerini kullandı.

“Koridorları her gün açıyoruz ama içeri girmelerine izin verilmiyor”

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için Türkiye'den talepler aldıklarını ve bu vatandaşların geçişi için koridorlar açtıklarını söyleyen Lavrov, Ukrayna tarafından bu geçişlerin engellendiğini belirterek, “Ukrayna üzerinde pratik çözümler de dahil olmak üzere düzenli olarak tartışmalar yapıyoruz. Çünkü bazı şehirlerde tutulan Türk vatandaşlarının sorunu vardı. Benim bilgilerime göre Mariupol'de 116 Türk vatandaşının geçmesi gerekiyordu. Koridorları her gün açıyoruz ama içeri girmelerine izin verilmiyor” şeklinde konuştu.

Ukrayna halkı üzerinde bir hak iddia etmediklerini belirten Lavrov, “Şahsen benim birçok Ukraynalı arkadaşım var. Ukrayna kültürünü, Ukrayna dilinin bu yumuşaklığını, Ukrayna mutfağını ve Ukrayna mizahını seviyorum. Ukrayna halkının Rusya'ya karşı hiçbir iddiası olmadığı gibi, vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun da Ukrayna halkına karşı hiçbir sorunu ve iddiası olmadığına eminim” dedi.

"Doların rolü değişecek ve dolara olan güven azalacak"

Uluslararası ticaretlerini Çin'in para birimi Yuan ile yapacaklarını söyleyen Lavrov, “Alman basını da dahil Batı basınında şimdi bu düşünülmeye başlandı. Dolarla geniş çapta ticaret yapmamız gerekiyor mu? Artık Suudi Arabistan bile Yuan ile ticaret yapmak istiyor. Bu süreç durdurulamaz. Doların rolü değişecek ve dolara olan güven azalacak” diye konuştu.

"Ukrayna'da Rusya Federasyonu'na tehdit oluşturan hiçbir silah olamaz"

Rusya'nın Ukrayna'da ateşkes için öne sürdüğü Ukrayna'nın silahsızlandırılması konusuyla ilgili de konuşan Lavrov, “Ukrayna'da Rusya Federasyonu'na tehdit oluşturan hiçbir silah olamaz. Tehdit oluşturmayan bu tür silahları koordine etmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Lavrov, Washington'ın Rusya Federasyonu ile işbirliği nedeniyle Çin, Hindistan, Mısır, Türkiye ve diğer ülkeler üzerinde baskı kurmaya çalıştığını söyleyerek, “Daha da şaşırtıcı olan bu tür şantajların Çin, Hindistan, Mısır gibi eski uygarlıklara karşı yapılıyor olması. Türklerden neler talep ettiklerini hatırlayın” dedi.



Erhan Altıparmak

