Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Rus tahıl ve gübreleri hakkında açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Endonezya'nın Bali Adası'nda gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Lavrov Rusya'nın G20'deki konumu, Rusya'ya karşı Batılı ülkelerin politikaları ve Ukrayna krizi ile 19 Kasım'da süresi sona erecek olan ve uzatılması için müzakerelerin halen devam ettiği tahıl anlaşmasına değindi. Lavrov, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya açılmasının yanı sıra Rus tahıl ve gübresinin de aynı anlaşma dahilinde dünyaya pazarlanmasının, ülkesine yönelik uygulanan kısıtlamalar nedeniyle imkansız hale geldiğini ve bu sorunun çözümünde BM tarafı ile görüşmelerini sürdürdüklerini aktardı. İstanbul'da imzalanan anlaşmanın yenilenmesinin, mevcut sorunların Moskova'yı tatmin edecek şekilde çözülmesine bağlı olduğunu söyleyen Lavrov, konuyla ilgili G20 zirvesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Lavrov, "Bugünkü görüşmede BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve AB'nin kendisine yazılı olarak sunduğu vaatleri anlattı. Eğer onlar uygulanırsa gübre ve tahılımızın ihracatı önündeki engeller ortadan kalkacak. Ancak tüm mesele kağıtlarda değil, pratikte nasıl hayata geçirileceğine bağlı. Umarım bu sözler yerine getirilir. En azından BM Genel Sekreteri, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinin kendisi için öncelikli konu olduğunun güvencesini verdi" diye konuştu. Lavrov ayrıca Guterres'in Ukrayna krizinde objektif bir tavır takınması gerektiğini söyledi.

Erhan Altıparmak



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