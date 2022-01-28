Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: 'Rusya savaş istemiyor'

LAVROV'UN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Rusya'nın güvenlik önerilerine NATO ve ABD'nin verdiği yanıtın ardından atılacak adımlara Devlet Başkanı Vladimir Putin karar verecek. Rusya savaş istemiyor. Anc. ak çıkarlarımızın göz ardı edilmesine izin veremeyiz. NATO ve ABD ile güvenlik konulu görüşmeler bitmedi. Rusya-ABD arasında yeni görüşmeler önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleştirilecek. Rusya Batılı ülkelere AGİT taahhütlerini yerine getirmeleriyle ilgili talepler gönderecek, dürüst bir cevap almayı umuyoruz. Rusya'nın güvenlik taleplerine yönelik ABD ve NATO'nun yazılı yanıtlarına değinerek,NATO'nun Rusya'ya verdiği cevap çok ideolojik, ABD'nin cevabı tutarlıydı.ABD ile diplomatik misyonlar arası yaşanan krize yönelik, "Krizin çözümü için komisyonların toplantısı 2 hafta içinde gerçekleştirilecek'' dedi.