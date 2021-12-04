Rusya Dışişleri Bakanlığı: 'ABD basını Rusya'nın değil Amerika'nın saldırgan eylemlerinden endişe duymalı'

ABD basınının ABD istihbarat raporlarına dayandırdığı ve Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal edeceğine yönelik iddiaların yer aldığı haberlere Rusya Dışişleri Bakanlığı cevap verdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Rusya'nın 2022 başlarında Ukrayna'yı işgal edeceğine dair raporların gerçeği yansıtmadığını belirterek, Moskova'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapması hakkında, "Rusya Silahlı Kuvvetlerinin kendi topraklarında faaliyetleri egemen bir devletin meşru hakkıdır" dedi.

ABD basınının Rusya'nın hamlelerini "endişe verici" olarak yorumlamasına da tepki gösteren Zaharova, "NATO operasyonlarından Karadeniz'deki tatbikatlar ve Ukrayna'ya silah tedariki. ABD basını Rusya'nın değil Amerika'nın saldırgan eylemlerinden endişe duymalı" dedi.

“Klasik batı taktikleri”

Batılıların Rusya'yı suçladığı yöntemleri "klişe" olarak değerlendiren Zaharova, "ABD, Ukrayna çevresinde durumu ağırlaştırmaya yönelik özel operasyonlar yönetiyor ve sorumluluğu Rusya'ya atıyor" ifadelerini kullandı. ABD'nin, Rusya sınırlarına yakın yerlerde provokatif eylemler gerçekleştirdiğini aktaran Zaharova, "Provokatif eylemlerin sonunda Rusya suçlanıyor. Prensip olarak değişen bir şey yok. Klasik batı taktikleri. Sadece küstahlık ve yalanların dozu etkileyici" dedi.

Erhan Altıparmak