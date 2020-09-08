İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rusya Dışişleri Bakanlığı: 'Aleksey Navalny meselesi siyasete alet edilmemeli'

Rusya Dışişleri Bakanlığı: 'Aleksey Navalny meselesi siyasete alet edilmemeli'
Rusya Dışişleri Bakanlığı: 'Aleksey Navalny meselesi siyasete alet edilmemeli'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, zehirlendiği iddia edilen Rus muhalif Aleksey Navalny nedeniyle Rusya’ya yaptırımların görüşülmesine tepki gösterdi.

Geçtiğimiz haftalarda Rus muhalif lider Aleksey Navalny bir uçak seyahati sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ailesi, Aleksey Navalny'nin zehirlendiğini savunarak Almanya'da tedavi edilmesini istedi. Hastane ise zehirlenme olayına rastlanmadığını Navalny'nin kan şekerinin düşmesinin yol açtığı bir metabolik hastalığın sebep olduğunu savundu. Almanya'nın başkenti Berlin'de bir hastaneye sevk edilen Aleksey Navalny'nin zehirlendiğine dair bulguların tespit edildiğinin açıklanması üzerine Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere ABD'de Rusya'ya tavır gösterdi. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, Aleksey Navalny olayı nedeniyle Rusya'nın Kuzey Akım-2 projesinin durdurulması yönündeki yaptırım kararına destek vereceğini açıkladı.
Rusya'dan cevap gecikmedi

Rusya için hayati önem taşıyan ve Rus gazını kuzey Avrupa'ya taşıyacak olan Kuzey Akım-2 projesinin durdurulması tehdidine cevap veren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Navalny meselesinin siyasete alet edilmemesi gerektiğini söyleyerek, “Bu ticari bir proje. Avrupa'nın enerji güvenliği için Navalny meselesi projenin ve siyasetin dışında tutulmalı” dedi. Proje üzerinden ekonomik işbirliklerinin geliştirilmesi için platformlar oluşturulduğunu söyleyen Gruşko ülkelerin çıkarlarına göre hareket etmesi gerektiğini savundu.

Erhan Altıparmak

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.