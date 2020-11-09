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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: 'Türkiye ile Dağlık Karabağ konusunda fikir ayrılıklarımız var'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: 'Türkiye ile Dağlık Karabağ konusunda fikir ayrılıklarımız var'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: 'Türkiye ile Dağlık Karabağ konusunda fikir ayrılıklarımız var'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Türkiye ile Dağlık Karabağ konusunda fikir ayrılıklarımız var. Birbirimizi anlıyoruz ve anlaşamadığımız konularda görüşüyoruz” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bir radyo programında Dağlık Karabağ ile ilgili görüşlerini aktardı. Türkiye ile Rusya'nın Dağlık Karabağ konusunda görüş ayrılıkları olduğunu gizlemeyen Zaharova, “Biz ve Türkiye arasında Dağlık Karabağ konusunda farklı pozisyonda olduğumuz konular var. Tabii aynı zamanda görüşmelere devam ediyoruz, birbirimizi anlıyoruz ve anlaşamadığımız konularda görüşüyoruz” dedi.

Bölgede askeri çözüme karşı olduklarını belirten Zaharova, “Biz tarafların saldırılarını sonlandırmasını istiyoruz. Bu soruna askeri çözüm istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Zaharova, Dağlık Karabağ'da 3 kez ateşkes ilan edildiğini fakat tarafların ateşkeslerin hemen ardından karşılıklı saldırılara devam ettiğini ve birbirlerini suçladığını belirtti.

Erhan Altıparmak
 

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