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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: 'Alman siyasi mekanizmasına gerekli yanıtı vereceğiz'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: 'Alman siyasi mekanizmasına gerekli yanıtı vereceğiz'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: 'Alman siyasi mekanizmasına gerekli yanıtı vereceğiz'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya’nın 40 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini doğrulayarak, “Alman siyasi mekanizmasına gerekli yanıtı vereceğiz” dedi.

Almanya'nın çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Zaharova Rus basınına verdiği demeçte, Almanya'nın 40 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini doğrulayarak, “Alman siyasi mekanizmasına gerekli yanıtı vereceğiz” dedi.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yaptığı açıklamada, 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiklerini duyumuş, söz konusu diplomatlardan ülkeyi 5 gün içinde terk etmelerini istemişti.

Erhan Altıparmak

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