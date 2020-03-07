Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İdlib ateşkesini yorumladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova'da Rusya lideri Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonrası rejimin İdlib'de saldırıların durdurulması yönündeki ateşkes anlaşması üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova açıklamalarda bulundu. Zaharova, İdlib'deki süreci değerlendirerek, “Rusya ile Türkiye arasında bağlantı kurmaksızın Suriye topraklarında bulunan ve terörist olarak tanımlanan militanların Suriye yönetimi ve onunla birlikte hareket eden kuvvetler tarafından temizlenmesi gerekmekte. Suriye hükümeti ile birlikte hareket eden kuvvetler derken ülkede yasal bulunan ülkeleri kastediyoruz. Bu konuda duruşumuz ve prensiplerimiz değişmemiştir” şeklinde konuştu.

Erhan Altıparmak

