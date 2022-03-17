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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: 'Paralı asker ve silah sağlanırsa ülkeler kendileri için sorun oluşturur'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: 'Paralı asker ve silah sağlanırsa ülkeler kendileri için sorun oluşturur'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: 'Paralı asker ve silah sağlanırsa ülkeler kendileri için sorun oluşturur'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Eğer Ukrayna'ya paralı asker ve silah sağlanırsa sadece Slovakya değil diğer ülkeler de kendileri için sorun oluşturur" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 22. gününde devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Sözcü Zaharova, ABD'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklamasına karşı ABD ile Rusya arasında bir müzakere yürütülüp yürütülmediği sorusunu, "Şu anda ABD ile aktif bir müzakere süreci yok. Ayrı ayrı ortaya çıkan sorunlar var. Rus tarafı olarak 6 ay boyunca ABD ile siber güvenlik, Ukrayna ve küresel güvenlik konularını müzakere etmek için aktif çabalarımız oldu" şeklinde cevapladı.

“Zelenskiy yönetimini uygun kararlar vermeye çağırıyoruz”

Sözcü Zaharova Ukrayna ile müzakerelerin hangi boyutta olduğu sorusuna, "Şu anda video konferans yoluyla müzakereler yürütülüyor. Askeri, siyasi ve insani koridor konuları tartışılıyor. Rusya'nın talepleri son derece anlaşılır ve aynı zamanda bu talepler ile Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonlarının gerekçesi de aynı. Kiev'in sonunda Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve Nazi gruplarından arındırmasını idrak edeceğini umuyoruz. Kiev rejimi bunu ne zaman anlarsa askeri operasyonlar o kadar erken tamamlanacak. Zelenskiy yönetimini ülkenin kaderi hakkında uygun kararlar vermeye çağırıyoruz" şeklinde cevap verdi.

Ukrayna'ya paralı asker ve silah gönderen ülkelere seslenen Zaharova, "Eğer Ukrayna'ya paralı asker ve silah sağlanırsa sadece Slovakya değil diğer ülkeler de kendileri için sorun oluşturur. Paralı asker alımını tüm dünyadaki Ukrayna büyükelçilikleri üzerinden yapıyorlar" dedi.

Ayrıca Sözcü Zaharova, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden çekilme kararının tamamen Rusya'nın inisiyatifiyle gerçekleştiğini belirterek, "Rusya Federasyonu uzun zamandır Avrupa Konseyi'ndeki varlığı için mücadele ediyor. Ancak ABD tarafından desteklenen NATO yapılarının bu yıkıcı çabası galip geldi. Avrupa Konseyi'nin geri kalan üyelerinin bu yıkım ideolojisine direnecek bir gücü yoktu" ifadelerini kullandı.

Erhan Altıparmak
 

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