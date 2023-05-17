Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Tahıl anlaşması 2 ay süreyle uzatıldı"

Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleriyle imzalanan Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya sevkiyatını amaçlayan tahıl anlaşmasına ilişkin Rusya tarafından açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tahıl anlaşmasının iki ay daha uzatıldığını duyurmasının ardından açılama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Karadeniz Girişimi'nin iki ay daha uzatıldığına dair Türkiye Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamayı teyit ediyoruz. Böylelikle, küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına lafta değil, fiiliyatta yardım edilmesi için bir şans daha veriliyor. Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan anlaşmalara ilişkin ilkesel tutumumuz değişmedi ve anlaşmanın uygulanmasında yaşanan aksaklıklar bir an önce düzeltilmelidir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan tahıl anlaşması en son 18 Mart 2023'te 60 gün süreyle uzatılmıştı.

Erhan Altıparmak



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