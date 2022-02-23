İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin yaptırım kararına sert tepki!

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin yaptırım kararına sert tepki!
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin yaptırım kararına sert tepki!

ABD'nin yaptırım kararının ardından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD tarafına güçlü bir yanıt verileceğini bildirdi.

Rusya'nın Donetsk ve Luhanks'ın bağımsızlığını tanımasının ardından ABD Başkanı Joe Biden Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararlarını duyururken, bu yaptırımlara Rusya'dan da cevap geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin aldığı karara karşılık verileceğini duyurarak, “Yıllar boyunca ekonomimizin gelişmesini engellemek için gösterilen beyhude çabalara rağmen ABD refleks olarak yeniden kendi çıkarları için etkisiz ve verimsiz yöntemlere başvuruyor. Rusya, tüm yaptırım maliyetleriyle birlikte kendisine verilen zararı en aza indirebileceğini kanıtladı. Kaldı ki yaptırım baskısı, çıkarlarımızı sağlam bir şekilde savunma kararlılığımızı etkileyemez” açıklamasını yaptı.

Açıklamada Rusya'nın hala diplomasiye açık olduğu ve ABD'ye karşılık verileceği belirtilerek, “Karşılıklı saygı, eşitlik ve birbirimizin çıkarlarının gözetilmesi ilkelerine dayalı olarak diplomasiye açığız. Hiç şüphe olmasın ki, yaptırımlara paralel olmasa da ABD tarafının hissedeceği şekilde ölçülü ve güçlü bir yanıt verilecek" ifadeleri kullanıldı.

Erhan Altıparmak
 

İLGİLİ HABER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkisinden de vazgeçmemiz mümkün değil Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İkisinden de vazgeçmemiz mümkün değil'
İLGİLİ HABER
Ukraynada 1 ay OHAL ilan edildi Ukrayna'da 1 ay OHAL ilan edildi
İLGİLİ HABER
AB Maliye Bakanları Rusyaya karşı yaptırım kararını görüşecek AB Maliye Bakanları Rusya'ya karşı yaptırım kararını görüşecek
İLGİLİ HABER
Kanadadan Ukraynaya ikinci askeri yardım Kanada’dan Ukrayna’ya ikinci askeri yardım

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.