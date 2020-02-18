İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rusya Dışişleri Bakanlığından İdlib müzakereleriyle ilgili açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığından İdlib müzakereleriyle ilgili açıklama
Rusya Dışişleri Bakanlığından İdlib müzakereleriyle ilgili açıklama

Moskova'da bir araya gelen Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gerginliği azaltmak ve insani durumu hafifletmek için gereken önlemleri sağlayan mevcut anlaşmalara bağlı kalınmasının teyit edildiği belirtildi.

İdlib'de rejim güçlerinin Türk askerine saldırmasından sonra yaşanan gelişmelerin ardından Ankara'daki ilk görüşmenin ardından Moskova'da gerçekleşen ikinci görüşme de tamamlandı. Dün başlayan görüşmelerin bugün tamamlanmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama geldi. Açıklamada, "Her iki taraf da terörle mücadeleye devam ederken gerginliği azaltmak ve insani durumu hafifletmek için gereken önlemleri sağlayan mevcut anlaşmalara bağlı kalmayı teyit etti" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Görüşmede, İdlib ve Suriye'nin diğer bölgelerinde uzun vadeli güvenlik ve istikrarın sağlanmasının ülkenin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlılık temelinde mümkün olduğu vurgulandı" ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında öngörüldüğü üzere BM aracılığıyla Suriye'deki krizin çözümüne ilişkin Suriyeliler tarafından yürütülen siyasi sürecin ilerletilmesinin de altı çizildi.

Erhan Altıparmak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.