Rusya Dışişleri Sözcüsünden yaptırım açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova katıldığı bir televizyon programında Rusya ve Batılı ülkeler arasındaki yaptırımları ele aldı. Zaharova, karşılıklı yaptırımların Rusya ve Batılı ülkelere verdiği toplam zararın yüz milyarlarca dolar olduğunu ifade ederek, "Karşılıklı yaptırım baskısının artması, hem Rus hem de Batı ekonomileri üzerinde karmaşık bir olumsuz etki oluşturuyor" dedi.

Zaharova, Rusya'ya uygulanan yaptırımların Rusya ile Batı arasındaki karşılıklı güveni baltaladığını ve ayrıca ilişkilerin normalleşme ihtimaline zarar verdiğinin altını çizdi. Yaptırımları ABD ve Avrupa tarafından bir "umutsuzluk hareketi" olarak nitelendiren Zaharova, "Batılı ülkeler, Rusya'nın kendi gelişme yolunu bağımsız olarak belirleme ve ortaklarla ilişkiler kurma hakkına sahip olduğu yeni gerçekliği tanımada başarısız oldular" dedi.

“Rusya, dünyanın ABD para birimine bağımlılığı ile mücadele ediyor”

Zaharova, Rusya'nın şu anda ekonominin dolarizasyonu için çabaladığını ve dünyanın ABD para birimine bağımlılığı ile mücadele ettiğini belirtti. Zaharova, yaptırımların başlatıcılarının istediği gibi Rusya'nın kendisini dünyadan kapatma niyetinde olmadığını, aksine her zaman tüm ülkelerle işbirliği yapacağını vurguladı.

Rusya ile Batılı ülkeler arasındaki kriz

Rusya ile Batılı ülkeler arasındaki ilişkiler, Ukrayna'da 2014'te meydana gelen darbenin ardından Ukrayna'nın özerklik ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne karşı askeri operasyon başlattığı Donbas'ta daha da kötüleşti.

İlişkilerin kötüleşmesindeki bir diğer etken ise, yarımadada yapılan referandumun ardından Rusya'nın Kırım ile yeniden birleşmesiydi. Rusya, Ukrayna'nın iç işlerine, Batı ülkelerinde yapılan seçimlere ve siber saldırılara karışmakla suçlanıyor. Son gerginlik dalgası, Çekya'nın Rusya'nın özel servislerine 2014 yılında Vrbetica'daki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamaya karıştığı yönündeki suçlamaları ve ardından diplomatların ve büyükelçilik personelinin karşılıklı olarak sınır dışı edilmesi oldu.

Öte yandan, Rusya tüm suçlamaları defalarca reddetti ve onları saçma, temelsiz ve uzak getirici olarak nitelendirdi.

Ayperi Bekmırzayeva

