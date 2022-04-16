İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rusya, Dnipro'ya 2 füze saldırısı düzenledi

Rusya, Dnipro'ya 2 füze saldırısı düzenledi
Rusya, Dnipro'ya 2 füze saldırısı düzenledi

Dnipro Bölge Valisi Valentyn Reznichenko, Rusya’nın Dnipro kentine 2 füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Dnipro Bölge Valisi Valentyn Reznichenko'dan yeni bir açıklama geldi. Rusya'nın Dnipro kentine 2 füze saldırısı düzenlediğini bildiren Reznichenko, “Boş olan bir kümes hayvanı fabrikasını tamamen yok ettiler. Fabrikada hiç kimse bulunmuyordu" dedi.

Reznichenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında vurulan fabrikaya ait fotoğraflar da ekleyerek yıkımı gözler önüne serdi. Vali Reznichenko ayrıca, stratejik öneme sahip bir noktanın daha Rusya tarafından hedef alındığını sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABER
Rusyanın saldırılarında korunmak için bahçeye çocuklar var yazdılar Rusya'nın saldırılarında korunmak için bahçeye 'çocuklar var' yazdılar
İLGİLİ HABER
Rusyanın Ukraynaya saldırılarında 198 çocuk hayatını kaybetti Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 198 çocuk hayatını kaybetti
İLGİLİ HABER
Rusya: Ukraynaya ait iki helikopter Bryansk bölgesine saldırdı Rusya: 'Ukrayna'ya ait iki helikopter Bryansk bölgesine saldırdı'
İLGİLİ HABER
Zelenskiy: Rusya fosfor bombası kullanıyor Zelenskiy: 'Rusya fosfor bombası kullanıyor'
İLGİLİ HABER
Rusya, Harkovda sivilleri hedef aldı Rusya, Harkov’da sivilleri hedef aldı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.