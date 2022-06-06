Rusya, Donetsk ve Luhansk'ı vurdu: 8 ölü

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rus ordusu ülke genelinde sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Rus birlikleri son olarak Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerine saldırı gerçekleştirdi.

Saldırının ardından Ukrayna Ordusu Müşterek Kuvvetler Grubu tarafından yapılan açıklamada, "Son 24 saat içinde Rus birlikleri Donetsk ve Luhansk bölgelerinde çok sayıda yerleşime ateş açtı.

Saldırılarda en az 8 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil ise yaralandı. Rus ordusu, 40 konut binası dahil olmak üzere 56 sivil yerleşime hasar verdi. Kurtarma ekipleri, çatışma bölgelerinden bin 491 kişiyi tahliye etti" denildi.