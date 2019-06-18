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Rusya Duma'sı INF'nin durdurulması için taslak metni kabul etti

Rusya Duma'sı INF'nin durdurulması için taslak metni kabul etti
Rusya Duma'sı INF'nin durdurulması için taslak metni kabul etti

Rusya’nın Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması’nın (INF) geçici olarak durdurulmasına yönelik yasa tasarısı, Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma’da kabul edildi.

Rusya ile ABD arasında son dönemlerde yaşanan ticari ve askeri alanlardaki krizin ana konusu olan Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması'ndan (INF) her iki ülkenin de çekilmesine dair gelişmeler devam ediyor. Geçtiğimiz Mayıs ayı sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın INF'in geçerliliğini geçici olarak durdurmasına yönelik yasa tasarısı Duma'ya sunuldu. Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Duma'da yasa tasarısı oylandı.
Yapılan oylamada Rusya'nın INF anlaşmasından çekilerek dondurulmasına yönelik karar 417 milletvekilinin onayı ile kabul edildi. Taslağa sadece 1 milletvekili itiraz ederek ret oyu verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk dönemlerinde anlaşmadan çekilme kararına Rusya da aynı şekilde karar vermişti.  

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