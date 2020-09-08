İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Tikhonov gözaltına alındı

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Tikhonov gözaltına alındı
Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Tikhonov gözaltına alındı

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Anatoly Tikhonov’un Bakanlık binasına gerçekleştirilen operasyon ile gözaltına alındığı bildirildi.

Rusya Enerji Bakan Yarımcısı Anatoly Tikhonov'un sabah saatlerinde Bakanlık binasındaki ofisine müfettişler ve polisler tarafından operasyon yapıldığı bildirildi. Operasyon sonucu Tikhonov'un gözaltına alındığı ve ofisindeki tüm dosya ve evraklarının yanı sıra bilgisayarına da el konulduğu açıklandı.

Rus basını Bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberlerinde baskının "yolsuzluk" suçlaması nedeniyle yapıldığını, olayın boyutunun çok büyük olabileceğini ve bu nedenle soruşturmanın savcılık tarafından genişleyebileceğini iddia etti.

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Anatoly Tikhonov'un 2014-2019 yılları arasında Bakanlığın bütçe komisyonunun da başında bulunduğu ve bu nedenle Bakanlık ve komisyonun söz konusu yıllar arasındaki tüm hesaplarının inceleneceği belirtildi. Ayrıca, konu ile ilgili en yakın zamanda resmi açıklamanın yapılacağı ve süreç ile ilgili kamuoyunun bilgilendirileceği öğrenildi.

Erhan Altıparmak

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.