Rusya: 'EpiVacCorona aşısının uygulandığı yaşlıların yüzde 94'ünde antikor oluştu'

Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında başlatılan aşı çalışmaları sürüyor. Rusya'da tescillenen ikinci Covid-19 aşısı olan EpiVacCorona'yı geliştiren Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırmaları Merkezi Başkanı Alexander Semyonov aşının klinik sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Rus gazeteci Vladimir Solovyov'un sosyal medya hesabındaki canlı yayına katılan Semenov, “EpiVacCorona aşısı uygulanan 60 yaş üstü kişilerin yüzde 94'ünde antikor oluştuğu görüldü. Bu durumda aşı ciddi bir enfeksiyon geçirme riskine karşı koruyucu. İnsanlar aşı olduktan sonra hastalansa bile ölmezler. Artık aşının 18 yaş üstündeki herkeste kullanılabileceğine eminiz. Amacımız aşıyı daha da geliştirip tüm yaş aralıklarına uygulamak” şeklinde konuştu.

Semenov aşının İngiltere ve Güney Afrika mutasyonuna karşı da etkili olduğunu belirtirken, en az 1 yıl koruma süresi olduğunu ifade etti. Semenov, “Teorik olarak aşının insanı koruma süresi 2 yıl olmalı. Ancak biz net bir ifade kullanmaktan çekiniyoruz. Çünkü ilk aşılama henüz yakın zamanda yapıldı. Ancak aşı en az 1 yıl koruma sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Erhan Altıparmak

