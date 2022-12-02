Rusya: 'Erdoğan ile Esad arasında görüşme olması için çalışıyoruz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Ankara-Şam ilişkilerine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli bir televizyon kanalına röportaj veren Lavrentyev, Moskova yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında Rusya'da görüşme gerçekleştirilmesini desteklediğini ifade ederek, "Türkiye'nin bunu değerlendirmesi gerektiğini yineliyorum. Aynı zamanda böyle bir görüşmenin genel olarak olumlu ve faydalı olacağına inanıyoruz ve bu yönde çalışıyoruz" dedi. Lavrentyev, Erdoğan-Esad arasındaki temasın zamana değil, isteğe bağlı olduğunu söyleyerek, "Sorun zamanda değil, istekte. Karşılıklı olarak istekli olunduğunu söylüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bu tür sinyaller alıyoruz" şeklinde konuştu.

Erhan Altıparmak

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