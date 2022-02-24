Rusya Federal Güvenlik Servisi: 'Kızıl Meydan'a girişler engellenmiyor'

Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği harekatın ardından Moskova ve sınır kentlerde güvenlik önlemleri artırılmaya devam ediyor. Donbass ve Ukrayna sınırındaki kentler başta olmak üzere bölgede, sıkı önlemler alınırken okullarda da eğitimlere ara verildi.

Bölgede bulunan sağlık merkezlerinde de meydana gelebilecek yoğunluk ihtimaline karşı tedbir alındığı öğrenilirken Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, Kızıl Meydan'a ve çevresindeki alışveriş merkezlerinin boşaltıldığı yönündeki haberler yalanlanarak “Kızıl Meydan'a girişler engellenmiyor” denildi.

Erhan Altıparmak

